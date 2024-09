Ο Κόουλ Πάλμερ διέλυσε σε ένα ημίχρονο τη Μπράιτον, σκόραρε τέσσερα γκολ με κάθε τρόπο και κατέγραψε μια ιστορική επίδοση στο 4-2 της Τσέλσι στο πρώτο 45λεπτο.

Το παρατσούκλι του μπορεί να είναι... cold Πάλμερ, αλλά απέναντι στη Μπράιτον πήρε φωτιά! Ο επιθετικός της Τσέλσι αφήνιασε στο «Στάμφορντ Μπριτζ» απέναντι στη Μπράιτον, σκοράροντας τέσσερα γκολ στο ημίχρονο του αγώνα! Αρχικά στο 21΄κι έπειτα από γύρισμα του Τζάκσον πλάσαρε σε ανυπεράσπιστη εστία για το 1-1, ενώ έξι λεπτά αργότερα σκόραρε από το σημείο του πέναλτι για την ανατροπή.

Δυο γκολ μέσα σε έξι λεπτά για άλλους θα ήταν η κορύφωση, αλλά ο Άγγλος είχε φτάσει απλώς στα μισά του δρόμου. Στο 31΄άλλωστε με ασύλληπτη εκτέλεση φάουλ σημάδεψε το παραθυράκι για το 3-1 με το τρίτο του χατ τρικ ως παίκτης της Τσέλσι, όμως είχε και συνέχεια. Έπειτα από λάθος πάσα του Φερμπρούχεν δέκα λεπτά αργότερα ο Πάλμερ πήρε τη μπάλα μέσα στην περιοχή και τον νίκησε με δυνατό σουτ στην κλειστή του γωνία, καταγράφοντας ένα μοναδικό ρεκόρ!

Με αυτό το συγκλονιστικό 40λεπτο έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία της Premier League που σκοράρει καρέ τερμάτων πριν ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο αγώνα για το 4-2 της Τσέλσι, σε μια μαγική επίδοση. Παράλληλα πρόκειται για το δεύτερο καρέ της καριέρας του, καθώς τον Απρίλιο του 2024 είχε υπογράψει με τέσσερα γκολ το επιβλητικό 6-0 της Τσέλσι απέναντι στην Έβερτον.

COLE PALMER GOAL !!!!!!!



JACKSON ASSIST !!!!



THIS DUO IS AT IT AGAIN



pic.twitter.com/E4MXj8IkOi