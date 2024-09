Ο Πεπ Γκουαρδιόλα ανέφερε ότι ο Έρλινγκ Χάαλαντ αποκόμισε πρόβλημα τραυματισμού στο εκτός έδρας ματς με την Νιουκάστλ και η κατάστασή του θα εκτιμηθεί μέσα στις επόμενες ημέρες.

Η Μάντσεστερ Σίτι απώλεσε δύο βαθμούς στην έδρα της Νιουκάστλ, μετά το ισόπαλο 1-1 για την 6η αγωνιστική της Premier League.

Πάντως, αυτό που ανησυχεί περισσότερο τους φιλάθλους τη Σίτι για την ώρα, είναι οι δηλώσεις του Πεπ Γκουαρδιόλα μετά τη λήξη της αναμέτρησης, οι οποίες αφορούσαν τον Έρλινγκ Χάαλαντ.

Πιο συγκεκριμένα, ο Γκουαρδιόλα υποστήριξε πως ο Νορβηγός τραυματίστηκε στον αγώνα με την Νιουκάστλ, καθώς δέχθηκε πολλά χτυπήματα από τους αντιπάλους του. Ανέφερε, μάλιστα, πως η κατάστασή του θα εκτιμηθεί μέσα στις επόμενες ημέρες, με τους οπαδούς της Σίτι να αγωνιούν εκ νέου, μόλις μερικές ημέρες μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Ρόδρι.

