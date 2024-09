Ο διευθύνων σύμβουλος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Ομάρ Μπεράντα, παρουσίασε το πλάνο των ερχόμενων χρόνων του συλλόγου, κατά το οποίο ο στόχος είναι η κατάκτηση του πρωταθλήματος μέχρι το 2028.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ξεκίνησε με το... αριστερό την προσπάθειά της στη League Phase του Europa League, μετά το ισόπαλο 1-1 (25/09) κόντρα στην Τβέντε στο «Ολντ Τράφορντ».

Οι Κόκκινοι Διάβολοι, που είναι στην 11η θέση φέτος στην Premier League, βρίσκονται μακριά από την κατάκτηση του πρωταθλήματος εδώ και χρόνια, ωστόσο ο στόχος για τα επόμενα χρόνια είναι ένας, σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της ομάδας, Ομάρ Μπεράντα.

Η κατάκτηση της Premier League μέχρι το 2028, στην επέτειο των 150 ετών από την ίδρυση του συλλόγου. Ο Μπεράντα, που μετακόμισε τον Ιούνιο από τη Μάντσεστερ Σίτι, δήλωσε στο προσωπικό και τους υπαλλήλους την Τετάρτη (25/09, κατά τη διάρκεια meeting στο «Ολντ Τράφορντ», ότι η φιλοδοξία της ομάδας είναι να γιορτάσει τα 150 χρόνια ιστορίας με το κορυφαίο τρόπαιο στο Νησί.

Τα λόγια του έγιναν δεκτά με... ανάμεικτη διάθεση από το προσωπικό της ομάδας, στον απόηχο των περικοπών των θέσεων εργασίας, καθώς ο Σερ Τζιμ Ράτκλιφ ήθελε να εξοικονομήσει χρήματα με αυτόν τον τρόπο.

«Δεν πρόκειται για ένα σχέδιο δέκα ετών, οι οπαδοί θα ξέμεναν από υπομονή με κάτι τέτοιο. Πρόκειται όμως για ένα τριετές σχέδιο, ώστε να φτάσουμε ως εκεί», δήλωσε ο Μπεράντα.

Manchester United chief executive Omar Berrada has told staff that the aim is to win the Premier League title in 2028, for the 150th anniversary of the club being formed.



Berrada, who officially joined from rivals Manchester City in June, addressed employees during a meeting at… pic.twitter.com/ft4Ij8c0BA