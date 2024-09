Όπως μετέδωσαν οι Times, στη Μάντσεστερ Σίτι κυριαρχεί έντονη αισιοδοξία πως η νομική της μάχη κατά της Premier League, όσον αφορά στους κανονισμούς συναλλαγών συνδεδεμένων μερών, θα κλείσει θετικά για την ίδια.

Όσο η υπόθεση των 115 παραβάσεων παραμένει ανοιχτή για τη Μάντσεστερ Σίτι, οι Πολίτες φρόντισαν πριν λίγο καιρό να ανοίξουν ακόμα έναν «πόλεμο» με την Premier League. Και όπως φαίνεται - μάλλον - θα τον κερδίσουν! Στις αρχές του περασμένου καλοκαιριού, οι Times μετέδωσαν πως οι Σίτιζενς έθεσαν υπό αμφισβήτηση τους κανονισμούς συναλλαγών συνδεδεμένων μερών (APT Rules), κάνοντας λόγο για «τυραννία της πλειοψηφίας» και χαρακτηρίζοντας τους εαυτούς τους ως «θύματα διακρίσεων».

Οι συγκεκριμένοι κανονισμοί ορίστηκαν από την Premier League το 2021 μετά την εξαγορά της Νιούκαστλ από τη Σαουδική Αραβία και είναι σχεδιασμένοι ώστε να εμποδίζουν τους συλλόγους να υπερφουσκώνουν τα χορηγικά deals με εταιρείες που είναι συνδεδεμένες με τους ιδιοκτήτες τους. Πρακτικά, αυτή είναι μια από τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει η Σίτι, η οποία φέρεται να παρουσίασε στα λογιστικά της αυξημένα έσοδα από την Etihad Airways, εταιρεία που επίσης ανήκει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα όπως και City Football Group, για να βοηθηθεί στον ισολογισμό των εξόδων και των εσόδων της και άρα να κινείται με μεγαλύτερη άνεση στις μεταγραφές της.

🔺BREAKING: Man City appear to have secured a potentially significant victory in their legal battle with the Premier League over the rules designed to limit how much associated parties can pay clubs in sponsorship



