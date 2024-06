Όπως μετέδωσαν οι Times, η Μάντσεστερ Σίτι θα κινηθεί νομικά κατά της Premier League, προκειμένου να βάλει τέλος στους οικονομικούς κανονισμούς της λίγκας περί συναλλαγές συνδεδεμένων μερών, ζητώντας μάλιστα και αποζημίωση για οικονομική ζημία.

Όσο η υπόθεση των 115 παραβάσεων παραμένει ανοιχτή, η Μάντσεστερ Σίτι περνά στην... αντεπίθεση και ανοίγει πόλεμο με την Premier League! Σύμφωνα με τους Times, οι Σίτιζενς ήδη κινούνται νομικά κατά της λίγκας με στόχο να θέσουν υπό αμφισβήτηση τους οικονομικούς κανονισμούς της που έχουν διχάσει τους συλλόγους της πρώτης κατηγορίας της Αγγλίας.

Σε ιδιωτική δίκη που θα αρχίσει τη Δευτέρα (10/06), η πρωταθλήτρια Σίτι θα επιχειρήσει να βάλει τέλος στους λεγόμενους APT (Associated Party Transaction) κανονισμούς, τους κανονισμούς δηλαδή για τις συναλλαγές συνδεδεμένων μερών. Περί τίνος πρόκειται ακριβώς;

