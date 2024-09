Αρτέτα: «Είμαι υπερήφανος για την εμφάνιση μας στο Έτιχαντ»

Υπερήφανος για την εμφάνιση των ποδοσφαιριστών του στο «Έτιχαντ» στο ντέρμπι με τη Μάντσεστερ Σίτι δήλωσε ο Μικέλ Αρτέτα.

Ικανοποιημένος και υπερήφανος από την προσπάθεια των ποδοσφαιριστών του στο «Έτιχαντ» δήλωσε ο Μικέλ Αρτέτα, αλλά όχι ευχαριστημένος με το τελικό αποτέλεσμα.

Ο Ισπανός προπονητής της Άρσεναλ μίλησε για το ντέρμπι με τη Μάντσεστερ Σίτι και τόνισε πως ένιωσε υπερηφάνεια για την απόδοση και την προσπάθεια που έκαναν οι ποδοσφαιριστές του στο ντέρμπι με τους «πολίτες». Παράλληλα ωστόσο πρόσθεσε πως δεν έμεινε ικανοποιημένος με το τελικό αποτέλεσμα καθώς ήθελε τη νίκη και τους τρεις βαθμούς.

«Είμαι υπερβολικά υπερήφανος για τα όσα κάναμε στο Έτιχαντ. Χαρούμενος για το αποτέλεσμα; Όχι, θέλαμε να κερδίσουμε. Είχαμε να διαχειριστούμε και καταστάσεις. Είμαι υπερήφανος...».

🔴⚪️ Arteta: "I'm extremely proud of what we did at the Etihad".



"We show desire, we adapt to different ways of playing, that's superb".



"Happy? No, we wanted to win. But it was difficult, then what we had to deal with and as well with the players we had out... I'm proud". pic.twitter.com/VoDYY22y1s