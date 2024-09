Η Τσέλσι έχει ξεκινήσει άκρως θετικά τη σεζόν και σε αυτό φέρει μεγάλο μερίδιο ευθύνης ο Νίκο Τζάκσον ο οποίος δείχνει με το... καλημέρα τα αποτελέσματα της σκληρής δουλειάς που έριξε το καλοκαίρι, φτιάχνοντας παράλληλα τους προσωπικούς του αριθμούς.

Την τρίτη της συνεχόμενη εκτός έδρας νίκη πέτυχε η Τσέλσι το μεσημέρι του Σαββάτου στο «London Stadium». Οι «μπλε» πέρασαν πάνω από τη Γουέστ Χαμ και επικράτησαν σβηστά με 3-0, δίνοντας συνέχεια με αυτόν τον τρόπο στο πολύ θετικό ξεκίνημα που έχουν κάνει στην τρέχουσα αγωνιστική περίοδο.

Απόλυτος πρωταγωνιστής για την ομάδα του Έντσο Μαρέσκα ήταν ο Νίκολας Τζάκσον. Ο Σενεγαλέζος φορ έκανε ένα από τα κορυφαία του παιχνίδια με τη φανέλα της Τσέλσι, συνεισφέροντας και στα τρία γκολ της ομάδας του με δύο προσωπικά του τέρματα και μια ασίστ στον Κόουλ Πάλμερ.

Jackson scores after just three minutes on his 50th Chelsea appearance! ⚡️#CFC | #WHUCHE pic.twitter.com/4MwqJRBUi0