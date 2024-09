Ο Λεάντρο Τροσάρ άφησε την Άρσεναλ με δέκα στο ντέρμπι με την Μάντσεστερ Σίτι, μετά τη δεύτερη κίτρινη κάρτα που δέχθηκε, σε μία φάση που θύμισε την αποβολή του Ράις πριν δύο αγωνιστικές.

Η Άρσεναλ σημείωσε την ανατροπή απέναντι στην Μάντσεστερ Σίτι στο «Έτιχαντ», στο ντέρμπι της 5ης αγωνιστικές της Premier League. Ωστόσο, επτά λεπτά μετά το γκολ του Γκάμπριελ στο 45+1', η αριθμητική ισορροπία στο ματς άλλαξε.

Ο Λεάντρο Τροσάρ αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα, καθώς κλώτσησε την μπάλα προς τα πάνω, μετά το φάουλ πάνω στον Σίλβα. Μία φάση που θύμισε σε πολλούς την αποβολή του Ράις απέναντι στην Μπράιτον δύο αγωνιστικές πριν.

Από την πλευρά της, η Άρσεναλ διαμαρτύρεται καθώς νωρίτερα στο ματς ο Ντοκού είχε κλωτσήσει την μπάλα παρεμποδίζοντας τους παίκτες των Gunners να εκτελέσουν το φάουλ, χωρίς να δεχθεί κάρτα από τον Όλιβερ. Επίσης, οι Gunners θεωρούν ότι ο Βέλγος δεν έχει ακούσει το σφύριγμα του διαιτητή και για αυτό συνεχίζει να παίζει με την μπάλα.

Here's Doku Kicking the ball away to delay a restart. No booking.



All we ask for is consistency. Only that. pic.twitter.com/S4BKPe2NEo