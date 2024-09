Έκρηξη του Πεπ Γκουαρδιόλα στο γκολ ισοφάρισης της Άρσεναλ, με τον Καταλανό τεχνικό να κλωτσάει τον πάγκο από τα νεύρα του.

Μόνο ψύχραιμα δεν πήρε την ισοφάριση της Άρσεναλ ο Πεπ Γκουαρδιόλα. Έπειτα από μια γρήγορη εκτέλεση κόρνερ στην εξέλιξη της φάσης ο Καλαφιόρι έπιασε τρομερό σουτ και σημάδεψε το παραθυράκι της εστίας, ισοφαρίζοντας σε 1-1. Η αντίδραση του Καταλανού πάντως ήταν πολύ έντονη στον πάγκο, καθώς άρχισε να κλωτσάει από τα νεύρα του το κάθισμα, εκνευρισμένος με την αργή αντίδραση των ποδοσφαιριστών του.

