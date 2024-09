Στην αρχική ενδεκάδα της Γουέστ Χαμ βρίσκεται ο Ντίνος Μαυροπάνος για το μεγάλο παιχνίδι με την Τσέλσι στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της Premier League.

Βασικός ξεκινάει ο Ντίνος Μαυροπάνος στο λονδρέζικο ντέρμπι ανάμεσα στη Γουέστ Χαμ και την Τσέλσι το οποίο ανοίγει και την αυλαία της 5ης αγωνιστικής της Premier League.

Ο διεθνής Έλληνας στόπερ ξεκινάει στο κέντρο της άμυνας των «σφυριών» μαζί με τον Κίλμαν και μπροστά από τον Αρεολά που υπερασπίζεται την εστία. Στα άκρα της άμυνας ξεκινούν για τους γηπεδούχους οι Γουάν Μπισάκα και Έμερσον, με τους Άλβαρεζ και Ροντρίγκες να παίρνουν θέση στον άξονα, με τον Πακετά σε πιο προωθημένο ρόλο. Στα άκρα της επίθεσης παίρνουν θέση οι Σάμερβιλ και Μπόουεν, με τον Κούντους να αναλαμβάνει τη θέση του «ψευτοεννιαρού».

