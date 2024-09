Έχει να αγωνιστεί από τον Ιούλιο του... 2023, όμως ο Τάιρελ Μαλάσια μπήκε πια στην τελική ευθεία της επιστροφής του στη δράση μετά από τον σοβαρό τραυματισμό του στο γόνατο.

Ναι, βρίσκεται ακόμα στο ρόστερ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ! Και πλέον ετοιμάζεται για την επιστροφή του στη δράση. Ο Τάιρελ Μαλάσια υπήρξε η πρώτη μεταγραφή του Έρικ Τεν Χαγκ στους Κόκκινους Διαβόλους, τα πήγε πολύ καλά στην παρθενική του σεζόν στην ομάδα, ωστόσο στάθηκε εξαιρετικά άτυχος.

