Η Μάντσεστερ Σίτι προσπαθεί να «δέσει» τον Ρόδρι με νέο συμβόλαιο, θέλοντας να αποφύγει το έντονο ενδιαφέρον της Ρεάλ Μαδρίτης που παρακολουθεί ήρεμη την υπόθεση.

Δεν αποτελεί μυστικό πως ο Ρόδρι είναι ένας από τους πιο καταλυτικούς ποδοσφαιριστές της Μάντσεστερ Σίτι. Για την ακρίβεια, κατά πολλούς αποτελεί τον παίκτη «κλειδί» της Σίτι και ολόκληρου του συστήματος του Πεπ Γκουαρδιόλα. Αναμενόμενα η Σίτι θέλει να «δέσει» τον Ρόδρι στο Μάντσεστερ με νέο συμβόλαιο, καθώς το υπάρχουν του λήγει το καλοκαίρι του 2027.

Σύμφωνα με το «Athletic» οι άνθρωποι της Σίτι έχουν ήδη ξεκινήσει τις πρώτες ενέργειες ώστε να επεκτείνουν το συμβόλαιο του Ισπανού χαφ. Όπως αναφέρουν οι Άγγλοι, οι «πολίτες» προσπαθούν να βρουν την κατάλληλη φόρμουλα προκειμένου να πείσουν τον Ρόδρι να πει το πολυπόθητο «ναι» στη νέα πρόταση που θα του παρουσιάσουν, η οποία θα έχει και αυξημένες απολαβές.

Στο στρατόπεδο της Σίτι υπάρχει παράλληλα και ο φόβος της Ρεάλ Μαδρίτης. Η Βασίλισσα φέρεται να παρακολουθεί από απόσταση την υπόθεση του Ρόδρι. Αποτελεί μια δύσκολη περίπτωση, ωστόσο οι άνθρωποι της Ρεάλ θα δοκιμάσουν τις πιθανότητες τους σε περίπτωση που «κολλήσει» το θέμα ανάμεσα στον Ρόδρι και τη Σίτι και για αυτό οι «πολίτες» θέλουν να ξεμπερδέψουν όσο πιο σύντομα γίνεται με τη συγκεκριμένη ιστορία.

