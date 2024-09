Άρνε Σλότ: «Αν χάσεις βαθμούς στην έδρα σου σε ένα παιχνίδι με τη Νότιγχαμ Φόρεστ, τότε κάτι δεν πάει καλά»

Η Λίβερπουλ γνώρισε την πρώτη ήττα της υπό τις οδηγίες του Άρνε Σλότ, καθώς ηττήθηκε με 1-0 από τη Νότιγχαμ Φόρεστ και ο Ολλανδός προπονητής εξέφρασε την απογοήτευσή του για την απώλεια βαθμών.

Ο Άρνε Σλότ κατέγραψε την πρώτη του ήττα ως προπονητής της Λίβερπουλ, με την ομάδα του να χάνει 1-0 από τη Νότιγχαμ Φόρεστ. Το αποτέλεσμα αυτό ήρθε ως σοκ, με τον Σλότ να εκφράζει ανοιχτά την απογοήτευσή του για την απώλεια βαθμών στην έδρα τους χαρακτηρίζοντας την ήττα ως σημάδι ότι «κάτι δεν πάει καλά».

Σε δηλώσεις του ο Σλότ τόνισε τη σημασία των εντός έδρας αγώνων, λέγοντας: «Αν χάσεις βαθμούς στην έδρα σου σε ένα παιχνίδι με τη Νότιγχαμ Φόρεστ, τότε κάτι δεν πάει καλά».

Παράλληλα, ο Ολλανδός τεχνικός αναφέρθηκε και στην πιθανή συμμετοχή του Φεντερίκο Κιέζα στο ματς με τη Μίλαν, λέγοντας πως ο παίκτης μπορεί να αγωνιστεί για λίγα λεπτά: «Μην περιμένετε να ξεκινήσει, αλλά μπορεί να κάνει μερικά λεπτά συμμετοχής».

