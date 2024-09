H ακρόαση για τις 115 παραβάσεις της Μάντσεστερ Σίτι θα ξεκινήσει την ερχόμενη Δευτέρα (16/09) και ο Πεπ Γκουαρδιόλα δηλώνει... χαρούμενος για την έναρξη της διαδικασίας.

Όπως έγινε γνωστό τα προηγούμενα 24ωρα, η ακρόαση για τις 115 παραβάσεις για τις οποίες κατηγορείται η Μάντσεστερ Σίτι, αναμένεται να ξεκινήσουν την προσεχή Δευτέρα (16/09).

Οι παραβάσεις αφορούν το χρονικό διάστημα από το 2009 μέχρι το 2018, αλλά θα χρειαστεί να περάσει πολύς καιρός προκειμένου να παρθεί η τελική απόφαση.

Πάντως, ο Πεπ Γκουαρδιόλα δεν φαίνεται ιδιαίτερα αγχωμένος με την εν λόγω υπόθεση. Μάλιστα, δηλώνει... χαρούμενος που οι ενέργειες θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα και επιμένει στην αθωότητα της ομάδας του.

«Όλοι είναι αθώοι μέχρι να αποδειχθεί η ενοχή. Θα δούμε. Είμαι χαρούμενος που ξεκινάει όλο αυτό τη Δευτέρα. Ξέρω τι περιμένει ο κόσμος, είναι αυτό που διαβάζω εδώ και πολλά χρόνια. Θα υπάρξουν περισσότερες φήμες, νέοι ειδικοί για τις ποινές. Εγώ δεν είμαι δικηγόρος, υπάρχουν πολλοί τέτοιοι εδώ και στην Ισπανία», είναι τα λόγια του Καταλανού τεχνικού.

🚨🔵 Pep Guardiola on 115 charges: “Everybody is innocent until guilt is proven. We will see”.



“I'm not a lawyer. There are many lawyers in this country and in Spain...”.



“I'm happy it's starting on Monday. I know what people are looking forward to, what they expect…”. pic.twitter.com/5JYNXp7MIV