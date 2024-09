Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ανακοίνωσε πως ξεκίνησε στρατηγική συνεργασία με τις τοπικές αρχές για να προχωρήσει το πρότζεκτ του νέου «Ολντ Τράφορντ».

Από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε την ιδιοκτησία της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ο Σερ Τζιμ Ράτκλιφ κατέδειξε την σημαντική θέση που κατείχε το γηπεδικό στα πλάνα του για την επιστροφή των «κόκκινων διαβόλων» στα περασμένα τους μεγαλεία, παρ' ότι γνώριζε τις τεράστιες δυσκολίες που κρύβει το θέμα αυτό.

Σήμερα η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ γνωστοποίησε ένα μικρό βήμα που έγινε προς την κατεύθυνση της εξεύρεσης λύσης για το «Ολντ Τράφορντ», αφού το αγγλικό κλαμπ μπήκε σε μία στρατηγική συνεργασία με το συμβούλιο του Τράφορντ και το GMCA (Greater Manchester Combined Authority), δηλαδή τις τοπικές αρχές, με στόχο να προχωρήσουν από κοινού στην κατάρτιση ενός πρότζεκτ που θα βοηθήσει στο να λυθεί το γηπεδικό.

Αυτό δεν έχει αποφασιστεί ακόμη αν θα αφορά την ανακατασκευή του γηπέδου ή το γκρέμισμά του και την κατασκευή ενός ολοκαίνουργιου στην θέση του. Θα προσληφθεί ένας ανεξάρτητος διευθυντής, ο οποίος μαζί με μία συμβουλευτική ομάδα που θα δημιουργηθεί γύρω του θα είναι υπεύθυνοι για την κατάρτιση του πρότζεκτ αυτού.

Η ανακοίνωση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ:

