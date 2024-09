Το ολοένα και πιο φορτωμένο πρόγραμμα των ομάδων στάθηκε η αφορμή για να εκφράσουν τα παράπονά τους ποδοσφαιριστές της Μάντσεστερ Σίτι, με τον Κέβιν Ντε Μπρόινε μάλιστα να ξεσπά κατά της UEFA και της FIFA.

Την έντονη δυσαρέσκειά τους με το επιβαρυμένο πρόγραμμα των ομάδων εξέφρασαν τόσο ο Κέβιν Ντε Μπρόινε, όσο και ο Μπερνάντο Σίλβα, με τη σεζόν να έχει μόλις ξεκινήσει.

Μάλιστα, ο Βέλγος δεν δίστασε να ρίξει τα «βέλη» του προς την πλευρά της UEFA και της FIFA, κατηγορώντας τις εν λόγω ομοσπονδίες για παντελή έλλειψη των όσων συμβαίνουν, καθώς το καλεντάρι των ομάδων γίνεται χρόνο με το χρόνο ακόμη πιο φορτωμένο.

«Με το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων το καλοκαίρι θα μεσολαβήσουν τρεις εβδομάδες μεταξύ του τελικού της διοργάνωσης και της αρχής της Premier League. Τρεις εβδομάδες διακοπών και προετοιμασίας. Πλησιάζουμε τα 80 ματς ανά σεζόν. Η UEFA και η FIFA δεν νοιάζονται. Τα λεφτά είναι που μιλάνε», σχολίασε ενόψει του ματς του Βελγίου στο Nations League απέναντι στο Ισραήλ (06/09, 21:45).

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε σε δηλώσεις του και ο συμπαίκτης του στη Σίτι, Μπερνάντο Σίλβα, δυσανασχετώντας με το γεμάτο πρόγραμμα των ομάδων.

«Το καλεντάρι είναι εντελώς 'τρελό'. Μόλις μάθαμε ότι θα έχουμε μία μέρα κενή πριν από αναμέτρηση για το League Cup. Παίζουμε με την Άρσεναλ για το πρωτάθλημα και έχουμε μία ξεκούρασης πριν το ματς με την Γουότφορντ. Μάλλον θα αγωνιζόμαστε ανά τρεις μέρες, είναι εντελώς παράλογο!

Τα ρόστερ είναι μεν μεγαλύτερα, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως γίνεται ευκολότερο για εμάς. Περνάω πολύ λίγο χρόνο με την οικογένεια και τους φίλους μου», είπε ο Πορτογάλος στη «Record».

🚨⚠️ Bernardo Silva: “The schedule is completely crazy. We've just received the news that we only have one day off for the English League Cup game”.



"We’ll probably play every three days for months. It's been absolutely absurd”.



“In the Champions League, if you don't qualify… pic.twitter.com/y5huJ4pazX