Η Λέστερ δικαιώθηκε κι αμφισβητεί τους οικονομικούς κανόνες της Premier League που αφαίρεσαν βαθμούς από Νότιγχαμ κι Έβερτον!

Η Λέστερ κέρδισε την έφεση κατά απόφασης που θα μπορούσε να οδηγήσει σε αφαίρεση βαθμών για φερόμενη παραβίαση των κανόνων της Premier League για το κέρδος και τη βιωσιμότητα (PSR).

Νίκη για τη Λέστερ στο δικαστήριο! Οι πρωταθλητές της Premier League τη σεζόν 2015/16 κέρδισαν την Τρίτη (03/09) την έφεσή τους κατά της απόφασης που έκρινε ότι μια ανεξάρτητη επιτροπή είχε δικαιοδοσία να εξετάσει μια υποτιθέμενη παραβίαση από τον σύλλογο των κανόνων κερδοφορίας και βιωσιμότητας της Premier League. Με άλλα λόγια, δικαιώθηκαν και γλίτωσαν την αφαίρεση βαθμών, γεγονός ζωτικής σημασίας για τον στόχο τους να παραμείνουν στην κατηγορία φέτος.

Η απόφαση αυτή βάζει σε «έλεγχο» το σύστημα ποινών της Premier που ήδη στο παρελθόν αφαίρεσε βαθμούς σε Έβερτον και Νότιγχαμ Φόρεστ. Το Συμβούλιο Εφέσεων (το οποίο απαρτίζεται από μια ομάδα τριών έμπειρων και υψηλόβαθμων δικηγόρων, δύο εκ των οποίων είναι πρώην δικαστές του Εφετείου) «εντοπίζει αδυναμίες στη διατύπωση των κανονισμών της Premier League», αναφέρει η ανακοίνωση της Λέστερ.

Η Premier League δήλωσε «έκπληκτη και απογοητευμένη» από την απόφαση του Συμβουλίου Εφέσεων που δεν επιτρέπει στο αγγλικό πρωτάθλημα να τιμωρήσει τη Λέστερ για την υποτιθέμενη υπέρβαση του ορίου των 105 εκατομμυρίων λιρών για τις απώλειες μεταξύ 2019 και 2023.

Συγκεκριμένα, η ανεξάρτητη επιτροπή διαπίστωσε ότι η λογιστική περίοδος της Λέστερ έληξε στις 30 Ιουνίου 2023, αφού ο σύλλογος υποβιβάστηκε στην Championship. Με άλλα λόγια, η Premier League δεν είχε δικαιοδοσία να την τιμωρήσει.

Leicester City has won its appeal against a decision that an independent Commission had jurisdiction to consider an alleged breach by the Club of Premier League Profitability and Sustainability Rules (PSRs).