Ο Ρίο Φέρντιναντ υπερασπίστηκε τον Κασεμίρο, παρά την κακή του απόδοση απέναντι στη Λίβερπουλ, κατηγορώντας τον Τζέιμι Κάραγκερ για παλαιότερα σχόλια του πρώην αμυντικού της Λίβερπουλ προς τον Βραζιλιάνο.

Η Λίβερπουλ «έσβησε» από τον αγωνιστικό χώρο του «Ολντ Τράφορντ» την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο ντέρμπι της 3ης αγωνιστικής της Premier League (01/09).

Ένας από τους χειρότερους παίκτες των Κόκκινων Διαβόλων ήταν ο Κασεμίρο, τα λάθη του οποίου οδήγησαν στα δύο γκολ που δέχθηκε η Γιουνάιτεντ στο πρώτο ημίχρονο.

Ο Βραζιλιάνος δέχθηκε τα πυρά από τους οπαδούς της Γιουνάιτεντ και η απόδοσή του έφερε στην επιφάνεια προηγούμενα σχόλια του Τζέιμι Κάραγκερ προς το πρόσωπό του, σε μία ταπεινωτική ήττα από την Κρίσταλ Πάλας (4-0) τον περασμένο Μάιο.

«Άσε το ποδόσφαιρο προτού σε αφήσει αυτό», είχε πει τότε ο πρώην παίκτης της Λίβερπουλ, κάτι που επανέλαβε κατά τη διάρκεια της μετάδοσης στο «Sky Sports».

Μετά τη λήξη του ντέρμπι με τη Λίβερπουλ, ο Ρίο Φέρντιναντ στην εκπομπή «Rio Presents» ξέσπασε κατά του Κάραγκερ για το σχόλιό του, υποστηρίζοντας τον Κασεμίρο.

«Άκουσα τι είπε ο Τζέιμι και νομίζω ότι αυτό είναι εξαιρετικά ασεβές. Με δεδομένο το τι έχει κερδίσει ο Κασεμίρο, υπάρχουν περισσότερα πράγματα από μερικά λάθη. Αν κοιτάξετε τα δύο παιχνίδια πριν από τη Λίβερπουλ ήταν αναμφισβήτητα ο καλύτερος παίκτης της Γιουνάιτεντ», είπε μεταξύ άλλων ο βετεράνος ποδοσφαιριστής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

“Leave the football before the football leaves you”@23_carra you’re out of order! #MUFC#CASEMIRO pic.twitter.com/ryz0f4gaym