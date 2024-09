Το «μπαμ» της τελευταίας στιγμής από την Αλ Ιτιχάντ δεν θα υλοποιηθεί τελικά, καθώς η Άρσεναλ είπε το «όχι» στην πρόταση για τον Λεάντρο Τροσάρ.

Η Αλ Ιτιχάντ θέλησε να κάνει δικό της τον Λεάντρο Τροσάρ από την Άρσεναλ την τελευταία στιγμή της μεταγραφικής περιόδου καταθέτοντας στους Gunners πρόταση ύψους 35 εκατομμυρίων ευρώ για τον Βέλγο.

Ωστόσο, η απάντηση που έλαβε ο σύλλογος από τη Σαουδική Αραβία ήταν αρνητική και ο Τροσάρ θα συνεχίσει να φοράει την κόκκινη φανέλα. Όπως ξεκαθάρισαν οι Λονδρέζοι, ο Βέλγος εξτρέμ θεωρείται παίκτης-κλειδί για το σύνολο του Μικέλ Αρτέτα και σε καμία περίπτωση δεν είναι προς πώληση.

Arsenal have turned down an informal proposal from Al Ittihad to sign Leandro Trossard.



The Saudi Pro League side made a preliminary offer for a season-long loan, including a fee of €5m with an obligation to buy next summer for a price between €20-25m.



