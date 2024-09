Ο Κρίστιαν Έρικσεν δεν θα γίνει κάτοικος «Γιόχαν Κρόιφ Αρίνα» με τον ατζέντη του να βάζει φρένο στις «εικασίες».

Ο ατζέντης του Κρίστιαν Έρικσεν, ξεκαθάρισε ότι ο διεθνής Δανός θα παραμείνει στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Το όνομά του ακούστηκε έντονα στο ολλανδικό club αυτή την καλοκαιρινή μεταγραφική περίοδο. Ο «Αίαντας» θα ήθελε ιδανικά να προσθέσει έναν έμπειρο δημιουργικό μέσο στο ρόστερ του και ο Έρικσεν έχει... πέσει στην ιεραρχία της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ του Έρικ τεν Χαγκ.

Μάλιστα δεν είναι μυστικό ότι οι δίαυλοι επικοινωνίας μεταξύ του ίδιου και του Άγιαξ είναι ανοιχτοί και υπήρξαν επαφές αυτό το καλοκαίρι.

Ωστόσο, ο Άγιαξ περνάει πολύ δύσκολες οικονομικά στιγμές και θα πρέπει πρώτα να... ξεφορτωθεί παίκτες πριν μπορέσει να προσελκύσει νέα κομμάτια για το παζλ του.

Μιλώντας στη VI, ο ατζέντης του Έρικσεν πάντως ξεκαθάρισε ότι ο Δανός θα παραμείνει στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

🚨🔴 Christian Eriksen back to Ajax, the deal will NOT happen.



“We can stop these speculations”, his agent has told @TimvanDuijn14. pic.twitter.com/zljcR7fKCg