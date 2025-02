H Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ έχει κληθεί από την UEFA να βρει νέο γήπεδο για τη διεξαγωγή του ματς με τον Άγιαξ για το Europa League, καθώς ο αγωνιστικός χώρος του «King Baudouin» είναι εντελώς ακατάλληλος.

Ένα αρκετά σοβαρό πρόβλημα καλείται να διαχειριστεί τελευταία στιγμή η Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ, η οποία ετοιμάζεται να υποδεχθεί τον Άγιαξ για τα play offs του Europa League (13/2). Ο αγώνας πιθανότατα δεν θα διεξαχθεί στο «King Boudoin Stadium», όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί, λόγω της κακής κατάστασης του αγωνιστικού χώρου. Η ίδια η UEFA ήταν αυτή που ζήτησε από τους Βέλγους να βρουν εναλλατική μετά τις έντονες βροχοπτώσεις που έπληξαν την περιοχή, μετατρέποντας πολλά σημεία του γηπέδου σε λίμνη.

Η Ουνιόν εξακολουθεί να ελπίζει ότι ο αγώνας θα μπορέσει να διεξαχθεί κανονικά στο συγκεκριμένο στάδιο, το οποίο, ωστόσο, δεν είναι η μόνιμη έδρα της. Η βελγική ομάδα παίζει αναγκαστικά εκεί, καθώς το κανονικό της γήπεδο, «Joseph Marienstadion», επίσης δεν πληροί τις προδιαγραφές της UEFA.

Από την άλλη, ο Αίαντας έχει διαβεβαιώσει τους οπαδούς του ότι θα τους κρατά ενήμερους για τις τελευταίες εξελίξεις, καθώς ένας μεγάλος αριθμός φιλάθλων που αγγίζει τους 2.300 έχει ταξιδέψει στο Βέλγιο για να παρακολουθήσει την αναμέτρηση και είναι αμφίβολο το αν θα τους επιτραπεί τελικά η είσοδος από την Ομοσπονδία.

12.02.2025, Royale Union Saint-Gilloise🇧🇪 - Ajax Amsterdam🇳🇱, 2,300 Ajax supporters are at risk of missing the European away match. Due to the poor condition of the pitch in the King Baudouin Stadium, UEFA is considering an alternative venue, probably without fans, for more click… pic.twitter.com/pWdLoTgmxQ