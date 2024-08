Πολύ κοντά στη μετακίνησή του στο Λονδίνο φαίνεται πως βρίσκεται ο Τζέιντον Σάντσο, με Γιουνάιτεντ και Τσέλσι να πλησιάζουν σε συμφωνία.

Deal στο φινάλε των μεταγραφών προβλέπει το «Athletic» μεταξύ Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Τσέλσι για την περίπτωση του Τζέιντον Σάντσο.

Σύμφωνα με το αμερικανικό Μέσο, οι συζητήσεις των δυο πλευρών έχουν εστιάσει σε δανεισμό με υποχρεωτική οψιόν αγοράς για το επόμενο καλοκαίρι και πλέον απομένει η συμφωνία για το ποσό που θα τοποθετηθεί στην οψιόν.

Από την πλευρά του ο Άγγλος σκοπεύει να αποχωρήσει από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με κάθε κόστος και μετά την αποχώρηση της Γιουβέντους για τη «μάχη» της υπογραφής του, ο δρόμος για την Τσέλσι παραμένει ορθάνοιχτος.

Πλέον μένει να φανεί αν οι δυο πλευρές θα καταλήξουν σε συμφωνία εντός της διορίας, αποφεύγοντας να θέσουν σε κίνδυνο την ολοκλήρωση της μετακίνησης.

🚨 Negotiations between Chelsea & Manchester United over #DeadlineDay transfer of Jadon Sancho centre on initial loan with obligation to buy next summer. Would provide permanent solution 24yo sought; #CFC / #MUFC discussing obligation figure @TheAthleticFC https://t.co/iG4x1qV9Xe