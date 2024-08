Μερίδα οπαδών της Έβερτον προπηλάκισαν τους ποδοσφαιριστές σε σταθμό του τρένου για το κάκιστο ξεκίνημα της ομάδας και η απάντηση των Νιλ Μοπέι ήταν χαρακτηριστική της υπόθεσης.

Η φετινή σεζόν δεν έχει ξεκινήσει με τους καλύτερους οιωνούς για την Έβερτον. Η ομάδα του Σον Ντάις μετράει δυο ήττες σε ισάριθμες αγωνιστικές στο ξεκίνημα της Premier League, με συντριβές από Μπράιτον (3-0) και Τότεναμ (4-0).

Μετά την βαριά ήττα στο Λονδίνο ορισμένοι οπαδοί της ομάδας έχασαν την ψυχραιμία τους και προπηλάκισαν τους ποδοσφαιριστές της Έβερτον, τη στιγμή που περπατούσαν στην πλατφόρμα στο σταθμό του τρένου για να επιβιβαστούν.

Μάλλον αναμενόμενα το σχετικό βίντεο πήρε viral διαστάσεις στα social media, γεγονός που προκάλεσε ακόμα και την αντίδραση του Νιλ Μοπέι της Έβερτον: «Φανταστείτε μια άλλη δουλειά όπου είναι κανονικό να δεχόμαστε τέτοια κακοποίηση.

Να τριγυρνάτε σε έναν σιδηροδρομικό σταθμό για να ουρλιάζετε σε ανθρώπους που κάνουν το καλύτερο δυνατό» τόνισε χαρακτηριστικά.

Everton player Neal Maupay: "Imagine another job where it’s normalised to get abuse like this."



"Hanging around at a train station to scream at men who are trying their best." https://t.co/pkAbdO2GQA