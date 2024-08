Η Νότιγχαμ Φόρεστ ανακοίνωσε κι επίσημα την απόκτηση του Άλεξ Μορένο με τη μορφή δανεισμού από την Άστον Βίλα.

Στο «City Ground» θα αγωνίζεται τη σεζόν 2024/2025 ο Ισπανός μπακ της Άστον Βίλα Άλεξ Μορένο.

Η Νότιγχαμ Φόρεστ ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον 31χρονο αμυντικό με τη μορφή δανεισμού και οψιόν αγοράς στο τέλος της χρονιάς.

Ο Μορένο, που μετακόμισε στην Άστον Βίλα τον Ιανουάριο του 2023 από τη Ρεάλ Μπέτις, πραγματοποίησε πολύ καλές παρουσίες με την ομάδα του Μπέρμιγχαμ, καταγράφοντας 29 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις και σκοράρωντας τρία γκολ κατά τη διάρκεια της περασμένης σεζόν (2023/24).

We’re delighted to announce the signing of @AlexMoreno ✍️