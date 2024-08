Κάτοικος Μάντσεστρερ αναμένεται να γίνει και πάλι ο Ιλκάι Γκουντογκάν καθώς ο Γερμανός χαφ τα έχει βρει σε όλα με τη Σίτι.

Ποδοσφαιριστής της Μάντσεστερ Σίτι θα πρέπει να θεωρείται και πάλι ο Ιλκάι Γκουντογκάν. Ο Γερμανός μέσος συμφώνησε με την Μπαρτσελόνα για τη λύση του συμβολαίου του και σύμφωνα με τα αγγλικά Μέσα έχει ήδη δώσει τα χέρια με τους «πολίτες» για την επιστροφή του στην Premier League και το «Έτιχαντ».

Σύμφωνα με το «Athletic», οι δύο πλευρές τα έχουν βρει σε όλα και εντός των επόμενων ωρών αναμένεται να επισημοποιηθεί το deal και η επιστροφή του Γκουντογκάν στο σύνολο του Πεπ Γκουαρδιόλα. Ο Γερμανός χαφ αποφάσισε να μην συνεχίσει στους «μπλαουγκράνα» οι οποίοι αφήνουν ως ελεύθερο τον 33χρονο ώστε να μπορέσουν να δηλώσουν στη λίστα της La Liga τον Ντάνι Όλμο.

Ο Γκουντογκάν θα υπογράψει συμβόλαιο ενός έτους με τη Σίτι αφού περάσει πρώτα από όλες τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

🚨 Excl: Manchester City - Ilkay Gündogan, done deal.



Gündogan will sign a one-year contract plus another one optional. He writes off two years of contract as Barcelona - additional season was triggered after he played over 60% of games last season.https://t.co/E5rfvKj3G4