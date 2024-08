Η Νότιγχαμ Φόρεστ βρίσκεται πολύ κοντά στην απόκτηση του Άλεξ Μορένο από την Άστον Βίλα, καθώς οι δύο σύλλογοι κατέληξαν σε συμφωνία για τη μεταγραφή του Ισπανού αριστερού μπακ.

Η Νότιγχαμ Φόρεστ σύμφωνα με τον Φαμπριτσίο Ρομάνο τα έχει βρει σε όλα με την Άστον Βίλα για την απόκτηση του Ισπανού αριστερού μπακ, Άλεξ Μορένο. Ο 31χρονος ποδοσφαιριστής αναμένεται να περάσει τις ιατρικές εξετάσεις το πρωί της Τετάρτης, προκειμένου να ολοκληρωθεί και τυπικά η μεταγραφή του.

Ο Μορένο, που μετακόμισε στην Άστον Βίλα τον Ιανουάριο του 2023 από τη Ρεάλ Μπέτις, πραγματοποίησε πολύ καλές παρουσίες στην Premier League με την ομάδα του Μπέρμιγχαμ, καταγράφοντας 28 συμμετοχές και σκοράρωντας τρία γκολ με τη φανέλα της Βίλα κατά τη διάρκεια της περασμένης σεζόν (2023/24).

🚨🌳 EXCL: Nottingham Forest agree deal to sign Alex Moreno from Aston Villa with medical booked on Wednesday morning.



Initial loan deal with buy option, agreement in place.



Here we go.