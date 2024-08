Η Μπράιτον παρουσίασε την μεταγραφή του Ζορζίνιο Ρούτερ, τον οποίο απέκτησε πληρώνοντας την ρήτρα του και κάνοντάς τον έτσι τη ακριβότερη αγορά ποδοσφαιριστή στην ιστορία της.

Η Μπράιτον ολοκλήρωσε την προσθήκη του Ζορζίνιο Ρούτερ ενεργοποιώντας την ρήτρα που είχε στο συμβόλαιό του με την Λιντς και πληρώνοντας ένα ποσό που έφτασε τα 46,7 εκατ. ευρώ, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα να γίνει η ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία των «γλάρων».

Μάλιστα, το προηγούμενο ρεκόρ της αγγλικής ομάδας είχε γίνει κι αυτό στην αρχή του φετινού μεταγραφικού καλοκαιριού, όταν απέκτησαν από την Νιουκάστλ τον Γιανκούμπα Μίντεχ αντί 35 εκατ. ευρώ.

Ο 22χρονος Γάλλος επιθετικός πραγματοποίησε πέρυσι μία εντυπωσιακή σεζόν πέρυσι με τα «παγώνια» σκοράροντας οκτώ γκολ και δίνοντας 16 ασίστ στα περισσότερα από 4.200 λεπτά που αγωνίστηκε. Εκείνα τον είχαν αγοράσει τον Γενάρη του 2023 από την Χόφενχαϊμ αντί 41 εκατ. ευρώ κι έτσι αποτελεί την ακριβότερη αγορά της ιστορίας της και για την ομάδα αυτή.

Να υπενθμίσουμε πως οι «γλάροι» έχουν στα... σκαριά μία ακόμα μεγάλη μεταγραφή, αφού έχουν έρθει σε κατ' αρχήν συμφωνία με τον Φερντί Καντιόγλου.

Η ανακοίνωση της Μπράιτον:

Welcome to the Albion, Georginio! 🇫🇷 pic.twitter.com/tZ2LamkVPV