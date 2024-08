Ο μπακ της Φενέρ Φερντί Καντίογλου τα βρήκε σε όλα με τη Μπράιτον και οι «Γλάροι» διαπραγματεύονται με τον τουρκικό σύλλογο.

Στην Premier League οδεύει ο Φερντί Καντίογλου της Φενέρμπαχτσε.

Ο 24χρονος αριστερός μπακ τα έχει βρει σε όλα με τη Μπράιτον επιθυμώντας να αγωνιστεί στην κορυφαία κατηγορία του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου και οι «Γλάροι» βρίσκονται πλέον σε διαπραγματεύσεις με τους Τούρκους για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή.

Πέρυσι ο νεαρός αμυντικός κατέγραψε 51 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, ήταν παρών και στις 2 «μάχες» της Φενέρ κόντρα στον Ολυμπιακό στα προημιτελικά του Conference League.

🔵🇹🇷 Ferdi Kadioglu’s long term deal at Brighton is ready and agreed in details.



The player’s has confirmed to Fenerbahçe personal terms are in place with #BHAFC.



He wants to play in Premier League and the two clubs are in talks to agree on transfer fee. pic.twitter.com/kFHNVUtEtg