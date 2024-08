Επίσημη πρόταση 25 εκατομμυρίων ευρώ για τον Σαντιάγο Χιμένες της Φέγενορντ φέρεται να έχει καταθέσει η Νότιγχαμ Φόρεστ.

«Ζεστή» για την απόκτηση του Σαντιάγο Χιμένες είναι η Νότιγχαμ Φόρεστ. Σύμφωνα με τα αγγλικά Μέσα η Νότιγχαμ έχει ήδη καταθέσει επίσημη πρόταση 25 εκατομμυρίων για τον Μεξικανό επιθετικό της Φέγενορντ ο οποίος τα τελευταία δύο χρόνια «ματώνει» ασταμάτητα τα αντίπαλα δίχτυα στην Ολλανδία.

Όπως αναφέρουν στην Αγγλία, η Νότιγχαμ έχει καταθέσει την πρώτη της επίσημη πρόταση για τον 23χρονο φορ, ωστόσο τη δεδομένη στιγμή δεν έχει προχωρήσει η υπόθεση. Ο λόγος που δεν έχει υπάρξει ακόμα κάποια εξέλιξη, έχει να κάνει με τις απαιτήσεις της Φέγενορντ που αξιώνει 35 εκατομμύρια ευρώ για τον Χιμένες.

Ο Χιμένες έκανε το μεγάλο βήμα για την Ευρώπη το 2022 και από τότε έχει πετύχει 53 γκολ με τη φανέλα της Φέγενορντ σε 89 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.

Nottingham Forest have made a bid of £21m plus add-ons for Feyenoord striker Santiago Gimenez. Feyenoord want £30m.🇲🇽



🤝 @alex_crook @talkSPORT pic.twitter.com/t9GACA8EgK