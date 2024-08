Ο Πεπ Γκουαρδιόλα έκανε ένα τεράστιο κομπλιμέντο στον Έρλινγκ Χάαλαντ μετά το γκολ που πέτυχε ο επιθετικός στην εκτός έδρας νίκη της Μάντσεστερ Σίτι με 2-0 επί της Τσέλσι.

Οι αριθμοί του Έρλινγκ Χάαλαντ [91 γκολ σε 100 εμφανίσεις με την Σίτι] συγκρίθηκαν με τα... κατορθώματα του Κριστιάνο Ρονάλντο και του Λιονέλ Μέσι.

Στη νίκη των Σίτιζενς στο «Στάμφορντ Μπριτζ», ο Νορβηγός επιθετικός σκόραρε ξανά - ήταν η τρίτη συνεχόμενη χρονιά που σκοράρει στην πρεμιέρα- και ενώ δήλωσε ότι δεν ήταν στην «τέλεια κατάσταση», ο προπονητής του, Πεπ Γκουαρδιόλα του έπλεξε το εγκώμιο με τη σύγκρισή του με τους Μέσι και Ρονάλντο.

«Είχα την αίσθηση ότι (ο Χάαλαντ) αισθάνεται καλύτερα από την περσινή σεζόν σε αυτή τη φάση», δήλωσε ο έμπειρος τεχνικός. «Πάντα ένιωθε κουρασμένος, αλλά με το γεγονός ότι δεν υπάρχει το Euro, είναι ξεκούραστος και νιώθει καλά. Το γκολ ήταν υπέροχο. Η συμβολή του ήταν αμυντική και στη μεσαία γραμμή επίσης. Πρόκειται για αριθμούς όπως του [Λιονέλ] Μέσι και του [Κριστιάνο] Ρονάλντο, που έλεγχαν τα πάντα την τελευταία δεκαετία. Οι αριθμοί του είναι αυτού του επιπέδου. Το να το κάνει αυτό σε αυτή τη χώρα είναι απίστευτο».

