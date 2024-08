Ο Φαμπιάν Σαρ της Νιουκάστλ αποβολήθηκε στο 28ο λεπτό για χτύπημα εκτός φάσης στον Μπεν Μπρέρετον Ντίας και στο ημίχρονο επικράτησε ένταση μεταξύ των παικτών στη φυσούνα που οδηγεί στα αποδυτήρια!

Η συμμετοχή του κεντρικού αμυντικού της Νιούκαστλ Φάμπιαν Σαρ στη νίκη της ομάδας του με 1-0 επί της Σαουθάμπτον στο εναρκτήριο παιχνίδι της σεζόν, διήρκεσε μόλις 28 λεπτά, αφού αποβλήθηκε για ένα χτύπημα με το κεφάλι στον Μπεν Μπρέρετον Ντίας. Το περιστατικό προκάλεσε ένταση μεταξύ των παικτών των δύο ομάδων, αρχικά στον αγωνιστικό χώρο και αργότερα στο τούνελ.

Ο 32χρονος Σαρ αντέδρασε θυμωμένα μετά από σπρώξιμο που δέχτηκε και αρχικά έσπρωξε τον Ντίας και στη συνέχεια πλησίασε το μέτωπό του μπροστά, προτού ο σταρ των «Αγίων» πέσει θεατρικά στο έδαφος!

Στη συνέχεια μια μεγάλη ομάδα παικτών περικύκλωσε γρήγορα τους δύο παίκτες, με τον Ντίας να συνεχίζει να βρίσκεται στον αγωνιστικό χώρο, ενώ ο αμυντικός της Νιούκαστλ του έκανε νόημα να σηκωθεί. Ο συμπαίκτης του Ντίας, Νταν Μπερν, φαίνεται μάλιστα να προσπαθεί να σηκώσει τον επιθετικό, καθώς παρεμβαίνουν επίσης ο τερματοφύλακας των Magpies, Νικ Πόουπ, και ο σέντερ φορ της Σαουθάμπτον, Άνταμ Άρμστρονγκ.

Παρά τον έλεγχο του VAR, η Νιούκαστλ έμεινε με 10 παίκτες στο ξεκίνημά της στη σεζόν και σε ανακοίνωση της Premier League αναφέρεται: «Ο διαιτητής έβγαλε κόκκινη κάρτα στον Σαρ για βίαιη συμπεριφορά. Το VAR έλεγξε και επιβεβαίωσε την απόφαση του διαιτητή».

Όταν οι παίκτες των δύο ομάδων αποχώρησαν για τα αποδυτήρια η ένταση μεταφέρθηκε στη φυσούνα.

Δείτε εδώ την εν λόγω στιγμή:

Heres a better clip of Brereton Diaz moving his head towards Fabiam Schar. #MOTD @alanshearer @GaryLineker @FA_PGMOL #NUFC pic.twitter.com/yrZyvBfhE5