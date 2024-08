Με τον χειρότερο δυνατό τρόπο άρχισε η σεζόν για τον Ντανίλο της Νότιγχαμ Φόρεστ, που τραυματίστηκε πολύ σοβαρά σε πτώση του στο παιχνίδι απέναντι στην Μπόρνμουθ.

Εφιαλτικό μπάσιμο στη σεζόν για τον Ντανίλο! Ο ταλαντούχος μέσος της Νότιγχαμ Φόρεστ στάθηκε άτυχος και τραυματίστηκε πολύ σοβαρά - όπως φαίνεται - στην πρεμιέρα της Premier League. Μόλις στο 15ο λεπτό της αναμέτρησης απέναντι στην Μπόρνμουθ, ο Βραζιλιάνος προσγειώθηκε πολύ άτσαλα στο χορτάρι και γύρισε άσχημα τον αστράγαλό του.

Danilo has BROKEN his leg 15 minutes into the first game of the season…



Horrible news, wishing him a speedy recovery 🙏🏼pic.twitter.com/wdypCbIRBZ