Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ολοκλήρωσε με κάθε επισημότητα τις μεταγραφές των Ματάις Ντε Λιχτ και Νουσέρ Μαζράουι από την Μπάγερν Μονάχου.

Το... έψαξε πολύ και τα κατάφερε η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Οι Κόκκινοι Διάβολοι «έτρεχαν» για την ενίσχυσή τους στην άμυνα και βρήκαν τους εκλεκτούς τους στα πόδια των Ματάις Ντε Λιχτ και Νουσέρ Μαζράουι, που απέκτησαν αμφότερους από την Μπάγερν Μονάχου με κάθε επισημότητα.

Welkom, Matthijs! 🤝



We are delighted to announce the signing of @MdeLigt_04 from Bayern Munich ✍️ #MUFC