Η Μπρέντφορντ ανακοίνωσε την απόκτηση του Φάμπιο Καρβάλιο από τη Λίβερπουλ.

Η Μπρέντφορντ ήρθε -σύμφωνα με πληροφορίες του Athletic- σε συμφωνία με τη Λίβερπουλ έναντι 32 εκατ. ευρώ συν μπόνους.

Ο 21χρονος Φάμπιο Καρβάλιο υπέγραψε πενταετές συμβόλαιο, με οψιόν επέκτασης ενός έτους από τον σύλλογο.

«Ο Φάμπιο είναι ένας παίκτης με πολλά προσόντα», δήλωσε ο προπονητής της Μπρέντφορντ, Τόμας Φρανκ. «Μπορεί να παίξει σε όλες τις τρεις ή τέσσερις θέσεις μπροστά σε ένα 4-3-3 ή ένα 4-2-3-1. Η καλύτερη θέση του είναι ίσως ως Νο.10 ή να μπαίνει από τα αριστερά. Επιθετικά, έχει μεγάλες ικανότητες στην μπάλα: μπορεί να περάσει παίκτες, να περάσει μια πάσα, να δημιουργήσει ευκαιρίες και να τις ολοκληρώσει. Είναι ένας τύπος παίκτη που δεν έχουμε πολλούς στην ομάδα, οπότε θα μας προσθέσει το κάτι παραπάνω».

Ο Καρβάλιο είχε συμβόλαιο στο Άνφιλντ μέχρι τον Ιούνιο του 2027, αλλά ο σύλλογος του Μέρσεϊσαϊντ ενέκρινε την αποχώρησή του σε μια συμφωνία που θα του επιτρέψει να διατηρήσουν ρήτρα μεταπώλησης 17,5%.

“As a player, you want to go somewhere where you’re wanted and somewhere where you’re loved - that's why I'm here” ❤🤍



