Ο ποδοσφαιριστής της Τότεναμ, Ιβ Μπισουμά, ζήτσε συγγνώμη αφού βιντεοσκόπησε τον εαυτό του να εισπνέει αέριο γέλιου,

Ο Ιβοριανός μέσος της Τότεναμ, Ιβ Μπισουμπά, βιντεοσκόπησε τον εαυτό του να καταναλώνει αέριο γέλιου (υποξείδιο του αζώτου ή αλλιώς χίπικο κρακ) από ένα μπαλόνι. Οι εικόνες του 27χρονου δημοσιεύτηκαν από τον ίδιο στο Snapchat λίγες ημέρες πριν από την έναρξη της σεζόν.

Ο αγγλικός Τύπος αναφέρει ότι ο πρώην παίκτης της Μπράιτον και της Λιλ κατανάλωσε αέριο γέλιου σε πάρτι στο Λονδίνο μετά τον τελευταίο αγώνα της Τότεναμ του Ποστέκογλου για την προετοιμασία με την Μπάγερν Μονάχου. Τα πλάνα δείχνουν τον Μπισουμά να καταναλώνει οξείδιο του αζώτου μέσα σε μια λιμουζίνα με οδηγό τον ίδιο και τους φίλους του.

🚨Yves Bissouma filmed himself inhaling laughing gas and uploaded it to his Snapchat.



Possession of laughing gas with intent to get high was made illegal last year.



Bissouma apologised for these actions last night, saying he had used a "severe lack of judgement".#Tottenham… pic.twitter.com/pNfbwyWCVc