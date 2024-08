Ο Πεπ Γκουαρδιόλα βρήκε έναν νέο τρόπο για να αυξάνει την συγκέντρωση των ποδοσφαιριστών για την προπόνηση.

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα είναι γνωστός όχι μόνο για τις επιτυχίες του στον χώρο του ποδοσφαίρου, αλλά κυρίως για τις καινοτομίες που φέρνει σ' αυτόν είτε αναφορικά με το τακτικό κομμάτι και τον αγώνα είτε με την προπόνηση.

Αυτή τη φορά ο Καταλανός τεχνικός σκαρφίστηκε παρέα με τους συνεργάτες του έναν ιδιαίτερο τρόπο για να αυξήσει τον βαθμό συγκέντρωσης των ποδοσφαιριστών του πριν την έναρξη της προπόνησης.

Ο Πεπ έβαλε τους ποδοσφαιριστές του να σχηματίσουν έναν κύκλο γύρω του, πήρε μία μπάλα στα χέρια του και τους ζήτησε κάθε φορά που εκείνος σκάει την μπάλα να βαράνε ένα παλαμάκι. Όποιος το έκανε χωρίς η μπάλα να σκάσει κάτω ή δεν το έκανε όταν εκείνη έσκαγε, τότε έβγαινε εκτός.

Προφανώς όσο περνούσε η ώρα ο Καταλανός έκανε πιο σύνθετη την άσκηση κάνοντας και προσποιήσεις και άλλα τέτοια για να μεγαλώσει τον βαθμό της δυσκολίας της. Οι ποδοσφαιριστές της Μάντσεστερ Σίτι το διασκέδασαν με την ψυχή τους συνδυάζοντας στην ουσία το... τερπνόν μετά του ωφελίμου.

Δείτε το βίντεο:

Pep Guardiola’s game to make his players focus in training. 😄



When the ball bounces, players must clap. If a player fails to clap or claps when the ball hasn’t bounced, they are eliminated! ❌



🎥 @ManCity pic.twitter.com/CZF3XEyukJ