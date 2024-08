Παρελθόν από την Λίβερπουλ θα αποτελέσει ο Φάμπιο Καρβάλιο της Λίβερπουλ, με τον 21χρονο Πορτογάλο να λογίζεται πλέον ως παίκτης της Μπρέντφορντ.

Η Λίβερπουλ αποφάσισε να... πουλήσει τον Φάμπιο Καρβάλιο, μόλις δύο χρόνια μετά την απόκτησή του από τη Φούλαμ.

Η Μπρέντφορντ θα αποτελέσει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του 21χρονου Πορτογάλου, με τις Μέλισσες να πληρώνουν στην Λίβερπουλ κάτι παραπάνω από 20 εκαοτομμύρια ευρώ για να εντάξουν στο ρόστερ τους.

Ο Καρβάλιο είχε μετακομίσει στο Λίβερπουλ για λογαριασμό των Reds έναντι περίπου 6 εκατομμυρίων ευρώ, αλλά δεν μπόρεσε να βρει χρόνο συμμετοχής στην ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ. Σημείωσε μόλις 21 συμμετοχές με τη φανέλα της Λίβερπουλ, με απολογισμό τρία γκολ. Πέρυσι, αγωνίστηκε ως δανεικός στη Λειψία και τη Χαλ.

Το μόνο που απομένει είναι να περάσει της εξετάσεις και τα υπογράψει το νέο του συμβόλαιο με την Μπρέντφορντ, καθώς ομάδα και παίκτης έχουν έρθει σε προφορική συμφωνία. Μάλιστα, η Λίβερπουλ θα έχει επίσης ρήτρα πώλησης 17,5%.

