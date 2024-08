Σύμφωνα με το RMC η Τσέλσι βρίσκεται μια ανάσα από την απόκτηση του Πέδρο Νέτο της Γουλβς.

Μεταγραφή από το... πουθενά για την Τσέλσι. Παρότι δεν οι «μπλε» δεν είχαν συνδεθεί με κάποιον εξτρέμ, η διοίκηση των Λονδρέζων αποφάσισε σε συνεννόηση με τον Έντσο Μαρέσκα να προχωρήσει στην απόκτηση του Πέδρο Νέτο.

Σύμφωνα με το γαλλικό RMC, η Τσέλσι βρίσκεται στο τελικό στάδιο των διαπραγματεύσεων με τη Γουλβς και απομένουν μερικές λεπτομέρειες για να οριστικοποιηθεί το deal. Ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο από την άλλη υποστηρίζει πως ο Πορτογάλος εξτρέμ ήταν ο Νο1 στόχος της Τσέλσι για τα άκρα της επίθεσης.

Ο Νέτο έχει δώσει ήδη τα χέρια με την Τσέλσι, με τη μεταγραφή του στους «μπλε» να αναμένεται να κοστίσει γύρω στα 65 εκατομμύρια ευρώ.

