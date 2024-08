Σύμφωνα με τον Φαμπρίτισιο Ρομάνο η Τότεναμ του Άγγελου Ποστέκογλου θέλει να ενισχυθεί στη γραμμή κρούσης με τον Ντομινίκ Σολάνκε της Μπόρνμουθ.

Η Τότεναμ κινείται στην αγορά για την απόκτηση ενός σέντερ φορ που θα πλαισιώσει τον Τίμο Βέρνερ και τον Ριτσάρλισον. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Φαμπρίτσιο Ρομάνο οι Σπερς «ψάχνονται» για την απόκτηση του Ντομινίκ Σολάνκε.

Φυσικά δεν είναι σε καμία περίπτωση εύκολη περίπτωση, καθώς πρόκειται για βασικότατο ποδοσφαιριστή της Μπόρνμουθ. Πάντως μέχρι στιγμής οι Λονδρέζοι δεν έχουν καταθέσει επίσημη πρόταση στα Κεράσια για τον Άγγλο φορ.

🚨⚪️ EXCLUSIVE: Tottenham explore move for Dominic Solanke, he’s among targets for Spurs.



Difficult deal as he’s key player for #AFCB, no formal bid to Bournemouth so far.



Spurs exploring options to bring in new striker and potentially new winger, based on opportunities. pic.twitter.com/9MWzylUUjF