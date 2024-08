Κλοπ για την προπονητική του καριέρα: «Αυτό ήταν για μένα, δεν είναι μια βιαστική απόφαση»

Ο Γιούργκεν Κλοπ αποκάλυψε στο Διεθνές Συμβούλιο Προπονητικής πως φαίνεται ότι η προπονητική του καριέρα έχει πλέον ολοκληρωθεί.

Μία σοκαριστική αποκάλυψη έκανε ο Γιούργκεν Κλπ στο Διεθνές Συνέδριο Προπονητικής στο οποίο μίλησε εξηγώντας πως η απόφασή του αυτή τη στιγμή σχετικά με την προπονητική του καριέρα είναι πως έχει ολοκληρωθεί.

Ο Γερμανός τεχνικός ανέφερε πως δεν πρόκειται για μία βιαστική απόφαση, αφού νιώθει γεμάτος απ' όσα έχει ζήσει μέχρι στιγμής όλα αυτά τα χρόνια που έχει δουλέψει, ωστόσο θα δει πως θα κυλήσουν και τα πράγματα τους επόμενους μήνες, αλλά προς το παρόν η επιλογή του είναι να μην συνεχίσει την προπονητική του καριέρα.

Πάντως ο Κλόπ τόνισε πως θα ήθελε να παραμείνει στην χώρα του ποδοσφαίρου από άλλη θέση.

