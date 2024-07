Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο ο Ζότα Σίλβα που απασχολούσε τον Παναθηναϊκό είναι κοντά στο να μετακομίσει στο Νησί για λογαριασμό της Νότιγχαμ Φόρεστ.

Προς Νότιγχαμ Φόρεστ οδεύει ο Ζότα Σίλβα. Ο Πορτογάλος εξτρέμ ήταν μια περίπτωση που «εξέταζε» ο Παναθηναϊκός, όμως σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο κατά πάσα πιθανότητα θα συνεχίσει την καριέρα του στους Reds.

Όπως αναφέρει ο Ιταλός δημοσιογράφος το κλαμπ της Premier League πλησιάζει σε οριστικό deal με τη Βιτόρια Γκιμαράρες για να αποκτήσουν τον διεθνή μεσοεπιθετικό. Οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε τελικό στάδιο και άνευ απροόπτου σύντομα θα κλείσει η μεταγραφή.

🚨🌳 Nottingham Forest are closing in on deal to sign Jota Silva from Vitória.



Agreement at final stages, final details to be sorted and then… here we go, if all goes to plan. pic.twitter.com/pSM2xav8wh