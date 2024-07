Ο Έντσο Φερνάντες απολογήθηκε ενώπιον των συμπαικτών του για τα ρατσιστικά συνθήματα κατά των Γάλλων, με το θέμα το «στρατόπεδο» των Blues να θεωρείται πλέον λήξαν.

Αποδέκτης αρνητικών σχολίων και δυσαρέσκειας είχε γίνει το προηγούμενο διάστημα ο Έντσο Φερνάντες, μετά τα ρατσιστικά συνθήματα που έκανε κατά των Γάλλων, αμέσως μετά την κατάκτηση του Copa America με την Αργεντινή.

Ο Φερνάντες είχε αναθεωρήσει για τη συμπεριφορά του εκφράζοντας τη συγγνώμη του διαδικτυακά, κάτι που φρόντισε να κάνει και ενώπιον όλων των συμπαικτών του. Τη Δευτέρα (29/07) ενσωματώθηκε στην αποστολή της Τσέλσι στις ΗΠΑ και απολογήθηκε σε όλους, έναν προς έναν.

Η Τσέλσι αποφάσισε να μην τιμωρήσει τον ποδοσφαιριστή της για το συμβάν, με τον Έντσο Μαρέσκα να σχολιάζει την επόμενη μέρα στο «στρατόπεδο» των Λονδρέζων:

«Ο Έντσο επέστρεψε, είχε μία συνομιλία με όλους τους μας για να μας διευκρινίσει ότι δεν υπήρχαν κακές προθέσεις εκ μέρους του. Τα παιδιά δέχθηκαν τη συγγνώμη του. Πλέον είναι όλα όπως ήταν πριν, όλα καλά και φυσιολογικά», είπε ο Ιταλός τεχνικός.

🚨🔵 Enzo Maresca on Enzo Fernández case: “We all feel very comfortable. Enzo is back, he had a chat with all of us to clarify there were not any bad intentions. The lads all accepted”.



“Since last night, everything was like before. It’s all normal. All good”. 🇦🇷🤝🏻 pic.twitter.com/XE2pHHQbgN