H Άρσεναλ ολοκλήρωσε ένα σπουδαίο deal, με τον Ρικάρντο Καλαφιόρι να συναντά τους νέους του συμπαίκτες στις ΗΠΑ.

Ο Ρικάρντο Καλαφιόρι είναι παίκτης της Άρσεναλ και με τη βούλα, με τους Λονδρέζους να πραγματοποιούν μια εντυπωσιακή μεταγραφή. Ο 22χρονος αμυντικός υπέγραψε συμβόλαιο πενταετούς διάρκειας με τους Λονδρέζους και συμμετείχε με τους νέους του συμπαίκτες στην προετοιμασία του συλλόγου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στην Άρσεναλ θα φοράει το νούμερο 33.

Official, confirmed. Riccardo Calafiori joins Arsenal from Bologna on five year deal! pic.twitter.com/PV1hv7AsOj

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 29, 2024

«Ο Ρικάρντο έχει δείξει σταθερά την ποιότητά του τόσο στην Μπολόνια όσο και στην Ιταλία. Ήταν ένας από τους καλύτερους παίκτες στη Serie A την περασμένη σεζόν και είχε δυνατές εμφανίσεις με την Ιταλία στο Euro αυτό το καλοκαίρι. Ο Μίκελ και οι προπονητές μας είναι ενθουσιασμένοι που θα ξεκινήσουμε να δουλεύουμε με τον Ρικάρντο και όλοι ανυπομονούμε να τον δούμε με τη φανέλα μας» τόνισε ο αθλητικός διευθυντής της Άρσεναλ, Έντου.

Ο διεθνής Ιταλός εντυπωσίασε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του καλοκαιριού, ξεκινώντας βασικός και στους τρεις αγώνες της χώρας του στη φάση των ομίλων, όμως στον κρίσιμο αγώνα με την Ελβετία ήταν εκτός λόγω τιμωρίας.