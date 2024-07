Σύμφωνα με τον Σάντι Αούνα του «Foot Mercato» η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έφτασε σε προφορική συμφωνία με την Μπάγερν Μονάχου για την απόκτηση του Νουσαΐρ Μαζραουί.

Παίκτης της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ πρέπει να θεωρείται ο Νουσαΐρ Μαζραουί. Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο του «Foot Mercato», Σάντι Αούνα, υπάρχει συμφωνία μεταξύ των Κόκκινων Διαβόλων και της Μπάγερν Μονάχου για τη μεταγραφή του διεθνή Μαροκινού μπακ, ο οποίος θα «επανενωθεί» με τον προπονητή του στον Άγιαξ, Έρικ Τεν Χαγκ.

Ο 26χρονος αμυντικός είχε ενημερώσει τους Βαυαρούς πως ήθελε να αλλάξει περιβάλλον μετά από μια διετία στο Μόναχο και είναι έτοιμος για την πρόκληση της Premier League. Η Μπάγερν τα είχε βρει με τη Γουέστ Χαμ για την πώληση του Μαζραουί, όμως ο ποδοσφαιριστές δεν ήθελε να συνεχίσει στα Σφυριά, περίμενε τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και δικαιώθηκε. Οι δυο ομάδες έδωσαν τα χέρια για ένα ποσό της τάξης των 25 εκατομμυρίων ευρώ.

🚨EXCL: 🔴🇲🇦 #PL |



🔐 Manchester United reached today a verbal agreement to sign Noussair Mazraoui from Bayern Munich



➡️ Mazraoui has already said YES to MU



⏳️Only missing : an agreement on personal terms between West Ham and Aaron Wan-Bissaka



🔐 MU and West Ham have… pic.twitter.com/oUSQIU8yAO