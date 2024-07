Στην Τότεναμ ο 18χρονος Γιανγκ που έσπασε όλα τα ρεκόρ στην Κορέα (vid)

Η Τότεναμ ολοκλήρωσε την απόκτηση του 18χρονου ρέκορντμαν Μιν-Χιούκ Γιανγκ από την Γκανγκβόν χωρίς να έχει γίνει γνωστό το ποσό που δαπάνησε.

Η Τότεναμ επισημοποίησε την μεταγραφή του 18χρονου Νοτιοκορεάτη Μιν-Χιούκ Γιανγκ από την Γκανγκβόν. Δεν πρόκειται για έναν απλό ταλαντούχο ποδοσφαιριστή από την χώρα της Ασίας, αλλά για ένα πραγματικό παιδί... θαύμα για τα δεδομέναα του ποδοσφαίρου στην χώρα.

We are delighted to announce that we have reached agreement to sign Yang Min-Hyeok from Gangwon FC, subject to work permit and international clearance.



He will join us in January 2025.



Welcome to Tottenham, Yang 🤍