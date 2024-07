Ο Μαλάνγκ Σαρ πήγε στην Τσέλσι το 2020, έπαιξε για τους Λονδρέζους μόλις για μία σεζόν και συνολικά 21 ματς, αλλά αισίως αποχωρεί από τον σύλλογο όντας κατά... αρκετά εκατομμύρια πλουσιότερος.

Ποιος αλήθεια θυμάται τον Μαλάνγκ Σαρ στην Premier League με τη φανέλα της Τσέλσι; Ίσως ελάχιστοι και όχι αδίκως. Ο Γάλλος κεντρικός αμυντικός είχε μετακομίσει στο δυτικό Λονδίνο το καλοκαίρι του 2020, όταν και έμεινε ελεύθερος από τη Νις, υπογράφοντας πενταετές συμβόλαιο.

Η συμφωνία έλεγε πως θα περνούσε την πρώτη του σεζόν ως δανεικός, όπως και έγινε, καθώς πέρασε τη σεζόν 2020/2021 στην Πόρτο. Μετά από 19 συμμετοχές, επέστρεψε στην Τσέλσι με σκοπό να αποδείξει το ταλέντο για το οποίο αποκτήθηκε από τους Blues.

Ωστόσο, δεν κατάφερε να πάρει αρκετό χρόνο συμμετοχής. Μέτρησε μόλις 21 συμμετοχές, 8 εξ αυτών για την Premier League, χωρίς ωστόσο να εντυπωσιάσει με την μπλε φανέλα. Παρ' όλα αυτά, ο ίδιος γινόταν μέρα με τη μέρα πλουσιότερος, καθώς βάσει του συμβολαίου του, λάμβανε 100.000 ευρώ εβδομαδιαίως!

Η επόμενη σεζόν τον βρήκε στη Μονακό υπό τη μορφή δανεισμού, ενώ πέρυσι δεν αγωνίστηκε καθόλου με την πρώτη ομάδα της Τσέλσι, αφού ο Μαουρίτσιο Ποτσετίνο δεν τον υπολόγιζε στα πλάνα του.

Πλέον, ο Σαρ αναμένεται να αποτελέσει μία και καλή παρελθόν από την Τσέλσι, η οποία τον αποδεσμεύει από το συμβόλαιό του και όλα δείχνουν ότι θα συνεχίσει την καριέρα του στη Ligue 1 για λογαριασμό της Λενς.

🟡🔴 Malang Sarr leaves Chelsea as free agent by terminating the contract… and signing for RC Lens.



It’s over between Sarr and Chelsea, as L’Équipé reports.



🩺 Medical tests ongoing the contract will be signed today for the defender. pic.twitter.com/tUEpFTLx4V