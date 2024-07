Όπως όλα δείχνουν, η μεταγραφή του Τζόσουα Ζίρκζι στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχει ολοκληρωθεί, με τον Ολλανδό να υπογράφει πενταετές συμβόλαιο.

Όπως ήταν γνωστό ήδη το προηγούμενο διάστημα, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ εξέταζε την περίπτωση του Τζόσουα Ζίρκζι για να ενισχύσει την επιθετική της γραμμή ενόψει της νέας σεζόν.

Οι δύο πλευρές έχουν φτάσει σε συμφωνία, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ του Φαμπρίτσιο Ρομάνο, και ο Ολλανδός επιθετικός, λίγες ώρες μετά τον αποκλεισμό των Οράνιε από την Αγγλία για το EURO 2024, αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο μέχρι το 2029, αποτελώντας την πρώτη μεταγραφή του νέου ιδιοκτησιακού καθεστώτος των «κόκκινων διαβόλων». Η Γιουνάιτεντ θα πληρώσει στην Μπολόνια περί τα 40 εκατομμύρια ευρώ για να εντάξει στο δυναμικό της τον 23χρονο επιθετικό.

EXCLUSIVE: Joshua Zirkzee to Manchester United, here we go!



Man United will NOT trigger the clause but pay slightly above €40m with better payment terms, in three years.



Zirkzee signs until June 2029 with option for further season.



First signing of INEOS new era. 🇳🇱 pic.twitter.com/clTwvvgTC8