Στην περίπτωση του Μάρκο Σίλβα αναμένεται να εξετάσει η Νότιγχαμ Φόρεστ σε περίπτωση που ο Νούνο Εσπίριτο Σάντο αποχωρήσει από το City Ground.

Στα πλάνα της Νότιγχαμ Φόρεστ φέρεται να βρίσκεται ο Μάρκο Σίλβα. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, η Νότιγχαμ εξετάζει σοβαρά την περίπτωση του άλλοτε τεχνικού του Ολυμπιακού που βρίσκεται στον πάγκο της Φούλαμ.

Όπως αναφέρουν οι Άγγλοι, στη Νότιγχαμ δεν θεωρείται δεδομένη η παραμονή του Νούνο Εσπίριτο Σάντο ο οποίος κατάφερε να εξασφαλίσει την παραμονή του συλλόγου στην Premier League παρά την τιμωρία της αφαίρεσης των τεσσάρων βαθμών. Ο Πορτογάλος φέρεται να έχει αρκετές προτάσεις από την πατρίδα του και από την Ισπανία και για αυτό στη Νότιγχαμ έχουν ήδη ξεκινήσει να «χτενίζουν» την αγορά προκειμένου να έχουν έτοιμο αντικαταστάτη εάν ο Εσπίριτο Σάντο αποφασίσει να αποχωρήσει.

Ο Μάρκο Σίλβα της Φούλαμ μοιάζει να βρίσκεται σε πρώτο πλάνο όπως αποκαλύπτει η Daily Mail η οποία κάνει και ειδική αναφορά στο πέρασμα του Πορτογάλου από τον Ολυμπιακό και στην εξαιρετική συνεργασία που είχε με τον Βαγγέλη Μαρινάκη.

Ο πρώην τεχνικός του Ολυμπιακού βρίσκεται στον πάγκο της Φούλαμ τα τελευταία τρία χρόνια, έχοντας ακόμα συμβόλαιο με ισχύ έως και το καλοκαίρι του 2026.

