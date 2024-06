Ο Μπρούνο Γκιμαράες σε συνέντευξη του απάντησε σε σενάρια για το μέλλον του και δήλωσε χαρούμενος στη Νιούκαστλ.

Ο Μπρούνο Γκιμαράες ολοκλήρωσε μια πολύ καλή σεζόν με την Νιούκαστλ με αποτέλεσμα να τραβήξει το ενδιαφέρον πολλών ομάδων σε Αγγλία και Ευρώπη γενικότερα. Αν και ίδιος ωστόσο εμφανίστηκε κολακευμένος από το ενδιαφέρον σε συνέντευξή του δήλωσε χαρούμενος στη Νιούκαστλ.

«Το μέλλον μου; Είμαι με συμβόλαιο στη Νιούκαστλ, είμαι πολύ χαρούμενος. Δεν ξέρω τι θα γίνει με το Financial Fair Play, αλλά μπορώ να πω ότι είμαι πολύ χαρούμενος».

Ακόμη ο26χρόνος Βραζιλιάνος μέσος ανέφερε: «Είναι ωραίο να βλέπω το όνομά μου να συνδέεται με μεγάλους συλλόγους, σημαίνει ότι κάνω καλά τη δουλειά μου… αλλά δεν ανησυχώ – είμαι χαρούμενος στη Νιούκαστλ. Θα δούμε τι θα γίνει».

Ο Γκιμαράες τη σεζόν που πέρασε στη Νιούκαστλ συμμετείχε συνολικά σε 46 αγώνες σκοράροντας 7 φορές.

