Απίστευτες ατάκες από τον Πολ Γκασκόιν όταν ρωτήθηκε για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με τον Άγγλο να παίρνει... αμπάριζα τους Ρούνεϊ, Γκιγκς και Καντονά.

Viral έχει γίνει στα social media η συζήτηση του Πολ Γκασκόιν παρέα με τους Άλαν Σίρερ, Γκάρι Λίνεκερ και Μάικα Ρίτσαρντς. Οι τέσσερις πρώην ποδοσφαιριστές σε κοινό τους podcast είχαν ως καλεσμένο τον Άγγλο παλαίμαχο μεσοεπιθετικό, ο οποίος όταν η συζήτηση έφτασε στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ εξαπέλυσε τρομερές ατάκες.

Συγκεκριμένα ο Λίνεκερ ρώτησε τον Γκασκόιν τι θα γινόταν στην καριέρα του αν τελικά είχε πάρει την απόφαση να υπογράψει στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με βάση τη λογική πολλού κόσμου πως το περιβάλλον θα ήταν ιδανικό για να τον «τιθασεύσει».

Παρόλα αυτά ο Γκασκόιν δεν... μάσησε και έδωσε τροφή στα social media: «Όλοι μου λένε ότι θα ήταν διαφορετικά αν είχα υπογράψει στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Ότι (σ.σ ο Φέργκιουσον) θα μας είχε υπό έλεγχο.

Λοιπόν ο Καντονά κλώτσησε με τα δυο πόδια κάποιον στο λαιμό στις εξέδρες, ο Ρούνεϊ πήγε με μια γιαγιά και ο Ράιαν Γκιγκς πήγε με τη γυναίκα του αδερφού του, όποτε μπορεί και να ταίριαζα» τόνισε χαρακτηριστικά, με την υπόλοιπη τριάδα να έχει λυθεί στα γέλια.

